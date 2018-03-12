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Криптовалюти зростають: біткоїн тримається нижче 10 тисяч доларів

Понеділок, 12 березня 2018, 09:36

На торгах в понеділок 100 найбільш популярних криптовалют демонструють зростання.

Про це свідчать дані біржі Сoinmarketcap.

Згідно з даними, станом на 9:35 біткоїн дорожчав на 9%, його ціна становить - 9,648 тисяч доларів.

Нагадаємо, стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%.

Майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.

Раніше повідомлялося, що українці майже перестали гуглити криптовалюти.

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Економічна правда

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Економічна правда
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