OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про гроші від ЄС, автобуси майбутнього та рекордний експорт.

Про гроші від ЄС. Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

Про Буковель. Національний банк оскаржить виведення застав за кредитами Приватбанку у вигляді курортного комплексу "Буковель" на користь Коломойського і Боголюбова.

Про юань. Влада Китаю планує використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях та інвестиціях.

Про автобуси майбутнього. Ілон Маск опублікував відео з концептом електробуса для тунелів під містами, які розробила його компанія The Boring Company.

Про мита на сталь. Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовиться від запроваджених ним мит на ввезення в країну виробів зі сталі та алюмінію тільки, якщо країни ЄС скасують свої мита на імпорт американських товарів.

Про рекордний експорт. Експорт зернових в 2017 році на зовнішні ринки в три рази перевищив показники 2010 року.