Платіжний баланс пішов у мінус на півмільярда доларів - НБУ

Платіжний баланс України в січні був зведений з дефіцитом на суму 449 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У січні 2018 року сальдо поточного рахунку було близьким до нуля - мінус 61 млн доларів, у порівнянні з профіцитом в січні попереднього року.

"Не дивлячись на прискорення зростання експорту, високими темпами зростав також імпорт товарів, що зумовило розширення дефіциту торгівлі товарами. Це частково було компенсовано подальшим зростанням переказів", - повідомили в Нацбанку.

Експорт товарів збільшився на 22% в річному вимірі і становив 3,4 млрд доларів.

Імпорт товарів збільшився в січні на 30% рік до року, перш за все за рахунок продукції неенергетичного призначення, і становив 3,9 млрд доларів.

У січні за фінансовим рахунком спостерігався чистий відтік капіталу в розмірі 388 млн доларів, практично на рівні січня попереднього року.

"Така динаміка обумовлена ​​переважно виплатами за зобов'язаннями реального сектора економіки", - вважають в НБУ.

Чистий відтік боргового капіталу з приватного сектора становив 605 млн доларів, перш за все в результаті виплат за довгостроковими позиками та скорочення чистої заборгованості за торговими кредитами.

У той же час, збільшення інвестицій нерезидентів в гривневі ОВДП забезпечило чистий приплив капіталу в державний сектор.

Регулятор відзначає, що в січні продовжилося скорочення обсягів готівкової валюти поза банками через зростання чистого продажу населенням.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій в січні становили 80 млн доларів і були практично повністю спрямовані в реальний сектор.

В цілому платіжний баланс України в січні був зведений з дефіцитом на суму 449 млн доларів (в порівнянні з 202 млн доларів в січні 2017 року).

Як повідомлялося, міжнародні резерви України до кінця лютого зросли до 18,5 мільярда доларів з 18,443 мільярда доларів на початок місяця.

Економічна правда