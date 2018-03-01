Тепловози GE зможуть вироблятися на Крюківському заводі - Кравцов

Крюківський вагонобудівний завод може стати основною виробничо-складальною базою для того відсотка локалізації виробництва тепловозів General Electric, який закладений в рамковій угоді між Укрзалізницею і GE Transportation.

Про це заявив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, передає Delo.

"Локалізація для нас була ключовою умовою переговорів з GE. У нас локалізація буде з перших зразків локомотивів. За умовами контракту, для перших 30 локомотивів локалізація складе 10%, є таймінг по частині угоди досить швидкого приходу до 40% локалізації", - сказав він.

За словами Кравцова, GE самостійно вибирає базу локалізації і проводить технічний та фінансовий конкурс.

"Однак не знаю, чи можу забігати вперед, але, наскільки нам відомо, вони визначилися у співпраці з Крюківським вагонобудівним заводом. Думаю, вони самі таке оголошення дадуть, коли підпишуть угоду. Але Крюківський ВСЗ - це далеко не єдине потрібне підприємство, оскільки навіть в їх ланцюжку виробництва різне устаткування поставляють різні постачальники. Думаю, роль КВБЗ буде в виробничих потужностях, вони, скоріше, будуть точкою за основним ассемблінгом (збірці)", - повідомив глава "Укрзалізниці".

Він також підкреслив, що КВБЗ має одні з найкращих за якістю виробничі потужності в залізничному машинобудівному комплексі.

"Наші локомотиворемонтні заводи поки поступаються. Ми дуже хотіли, і поки ці плани є, щоб базою для роботи з GE були наші бази в Дніпрі, Львові та Полтаві. Будемо працювати над цим", - резюмував Кравцов.

Нагадаємо, між УЗ і General Electric був підписаний рамковий договір до 2034 року розміром 1 мільярд доларів на придбання, модернізацію та спільне виробництво локомотивів.

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Економічна правда