"Газпрому" нараховується щоденна пеня - "Нафтогаз"

Російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплачувати НАК "Нафтогаз України" 500 тисяч доларів відсотків щоденно до моменту виплати заборгованості у повному обсязі.

Про це заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Газпром, відповідно до зобов’язань, має заплатити всі кошти (2,56 млрд доларів - ЕП), починаючи з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, за те, що вони не сплатили", - сказав він.

"Відсотки становлять суму у півмільйона доларів (на день - ЕП). Сьогоднішній день пройде не дарма, і півмільйона доларів Нафтогаз вже заробив", - заявив Вітренко.

У Нафтогазі очікують, що Газпром неодмінно сплатить 2,56 млрд доларів плюс відсотки за рішенням суду.

"Це буде безпрецедентно, коли не виконуються рішення Арбітражу. Особливо в справі, результат якої бачить весь світ", - додав комерційний директор НАК.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв додав, що не виконуючи рішення трибуналу, Газпром "вчергове доводить, що він є ненадійним партнером, який ігнорує принципи коректного ведення бізнесу та дотримання норм контрактів".

"Це ігнорування є тим сигналом, який вказує на те, що буде відбуватися з європейським ринком газу, якщо буде побудований "Північний потік-2", - сказав Коболєв.

"Вони так само будуть шантажувати країни західної Європи", - вважає він.

"Я розумію небажання Газпрому платити, але ми зробимо все можливе для того, щоб європейські партнери могли пересвідчитися, з яким контрагентом вони мають справу", - резюмував Коболєв.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда