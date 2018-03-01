Головний опонент Коболєва в Міненерго пішов у відставку

Ігор Прокопів

Заступник міністра енергетики Ігор Прокопів написав заяву про відставку.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, заява була написана ним 27 лютого.

"За день до цього (26 лютого) він провів зустріч з Гройсманом. На ній був присутній Кістіон. Вони запропонували Прокопіву переходити до наглядової ради МГУ (держкомпанії Магістральні газопроводи України, яку Кабмін розраховує зробити оператором ГТС - ЕП), але він відмовився", - говорить джерело ЕП.

В оточенні Прокопіва цю інформацію підтвердили.

"Ігор Богданович не бачить себе далі в міністерстві. Він йде займатися політикою - готуватися до виборів 2019 року в рамках однієї відомої політичної сили. Він себе бачить в парламенті народним депутатом, і вважає, що його філософія економічного патріотизму буде корисною для законодавчої діяльності. В тому числі в ПЕК", - говорить співрозмовник.

Він також додав, що у Прокопіва "збереглися теплі стосунки з прем'єр-міністром".

У розмові з ЕП Ігор Прокопів підтвердив інформацію про свій відхід. При цьому він відмовився підтвердити або спростувати припущення про наміри балотуватися до Верховної Ради за списками "Народного фронту", інтереси якого він представляв в період управління "Укртрансгазом".

За припущеннями опонентів Прокопіва, його плани отримати депутатський мандат пов'язані з потребою в депутатській недоторканності, яка нібито необхідна йому в зв'язку зі звинуваченнями в корупції, на підставі яких його було звільнено з "Укртрансгазу".

За даними ЕП, на вакантне місце Прокопіва в Міністерстві енергетики буде висунута кандидатура Валерія Ноздріна - члена команди Прокопіва. Наразі Ноздрін обіймає посаду позаштатного радника міністра і в.о. голови правління МГУ.

У Міністерстві енергетики Ігор Прокопів відповідав за газову галузь і був основним опонентом голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Напружені відносини між ними склалися в 2016 році, коли Прокопів підтримав ініціативу Мінеконорозвитку про передачу управління "Укртрансгазу" від "Нафтогазу" до Кабміну.

Після скасування цього рішення Коболєв заявив про те, що Прокопів має піти з посади глави "Укртрансгазу".

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Дмитро Рясний, ЕП