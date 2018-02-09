Офіційний курс: гривня наближається до 27 за долар

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,05 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,2 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6515 гривні.

Нагадаємо, 9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00-27,03 гривні за долар.

Економічна правда