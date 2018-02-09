Офіційний курс: гривня наближається до 27 за долар
П'ятниця, 9 лютого 2018, 20:49
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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,05 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,2 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,6515 гривні.
Нагадаємо, 9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00-27,03 гривні за долар.
Економічна правда