У Яценюка кажуть, що не проштовхують "своїх" в керівництво НБУ

Фракція "Народний фронт" спростовує інформацію стосовно своєї участі в обговоренні кадрових питань в Національному банку України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник фракції Максим Бурбак.

"Позиція "Народного фронту" незмінна – головою НБУ має бути фахова, політично самостійна, незаангажована та незалежна людина", - запевняє Бурбак.

Керівник фракції повідомив, що Арсенію Яценюку пропонували посаду глави НБУ, але він від неї відмовився.

"Якщо б "Народний фронт" претендував на посади в керівництві НБУ, то Яценюк був би головою Нацбанку. Фракція жодного разу не обговорювала цього питання. Ми не зустрічалися зі Смолієм і спростовуємо чутки про участь "Народного фронту" у домовленостях щодо посадовців в НБУ", - додав Бурбак.

Раніше видання FinClub з посиланням на власне джерело в "Народному фронті" повідомило, що фракція планує запропонувати кандидату на пост голови НБУ Якову Смолію "своїх" кандидатів.

За даними видання, Смолію хотіли запропонувати взяти в заступники членів Ради НБУ Василя Фурмана та Олену Щербакову.

Економічна правда