Гройсман "покращить життя" аграріям

Кабінет Міністрів заплатить компаніям і домогосподарствам за утримання великої рогатої худоби.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"Ми передбачаємо підтримку молочного стада. Всім юрособам-виробникам ми компенсуємо близько 1,5 тис грн за дойну корову на рік, щоб збільшували надої молока", - сказав прем'єр.

В той же час, особистим домогосподарствам нададуть по 2,5 тис грн за кожну голову молодої свійської тварини, яка утримується не менше 12 місяців.

Гройсман пообіцяв 70% державної компенсації за український посадковий матеріал у садівництві.

"Ми будемо підтримувати в цьому році садівництво та ягідництво в країні. Сьогоднішнім рішенням ми передбачаємо, що 70% вартості посадкового матеріалу буде компенсовано державою. Єдине питання – щоб цей посадковий матеріал був вироблений в Україні. Якщо хочеш створити сад, будь ласка – закуповуй саджанці українські, висаджуй їх, і ми компенсуємо 70% цього посадкового матеріалу", – пояснив Гройсман.

Крім того, Кабмін направляє 1 млрд гривень на підтримку виробництва вітчизняної сільгосптехніки.

Як стало відомо, Кабінет міністрів схвалить механізм відтермінування сплати ПДВ на нове обладнання для модернізації підприємств, яке ввозиться в Україну.

"Сьогодні ми запустимо механізм розстрочення ПДВ на нове обладнання, яке буде ввезено в Україну", - сказав Гройсман.

Він уточнив, що відтермінування по сплаті ПДВ буде надаватися терміном на 24 місяці.

"Це означатиме, що воно буде коштувати одразу на 20 відсотків дешевше для підприємств, ніж це було досі. Це дозволить модернізувати українське виробництво, створити нові робочі місця, створити якісний український продукт і бути конкурентними на міжнародних ринках", - пояснив глава уряду.

Раніше Економічна правда писала, що найбільші виробники курятини знову отримають левову частку дотацій із державного бюджету.

По-перше, виробники курятини у 2018 році будуть отримувати до 350 гривень бюджетних коштів в розрахунку на одну курку як компенсацію виробникам за будівництво та реконструкцію птахофабрик. Зокрема, уряд пропонує компенсувати 25% капітальних витрат на птахофабрики .

По-друге, птахофабрики також можуть отримати дотації у вигляді компенсації 25% тіла залучених в банках кредитів. Загалом передбачається, що птахофабрики, тваринницькі ферми та доїльні зали можуть компенсувати чверть кредитів, розмір кожного з яких не перевищує 350 млн гривень.

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Економічна правда