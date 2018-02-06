Україна піднялася у рейтингу бюджетної прозорості

Україна у 2017 році посіла 39 місце зі 115 у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості.

Про це під час прес-конференції повідомив Володимир Тарнай, експерт Центру "Ейдос", який є партнером International Budget Partnership в Україні.

За його словами, у 2017 році рейтинг України зріс на 14% у порівнянні з оцінкою 2015 року, що дало їй змогу піднятися на 18 позицій.

"Україна за рівнем прозорості бюджету посіла 39 місце в світі з загальною кількістю нарахованих балів – 54. За рівнем громадської участі у бюджетному процесі – набрала 30 балів, а за рівнем бюджетного контролю – 83", - повідомив Тарнай.

"У Східній Європі за рівнем бюджетної прозорості ми займаємо положення співставне з Польщею та Словаччиною, які отримали по 59 балів. При цьому ми випереджаємо Угорщину у якої всього 46 балів", - додав він.

Рейтинг IBP – перший в світі рейтинг бюджетної прозорості, який за єдиною методологією аналізує бюджети 115 країн і складається незалежними експертами раз на 2 роки.

Він покликаний оцінити рівень бюджетної прозорості, визначити чи надає центральний уряд своєчасно доступ до восьми ключових бюджетних документів, чи доступні вони онлайн, чи ці документи містять повну інформацію про бюджет.

Кожна країна отримує оцінку в балах (з 100 можливих), що й визначає її рейтинг в Індексі бюджетної прозорості.

Нагадаємо, Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи американського аналітичного центру Heritage Foundation.

Крім того, Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя, втративши 5 позицій у порівнянні з 2016 роком.

Економічна правда