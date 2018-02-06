Гривня сильно росте на міжбанку

6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,70-27,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,45-27,48 гривні;

Євро - 34,06-34,09 гривні;

Російський рубль - 0,4801-0,4810 гривні.

Долар США стабільний по відношенню до євро, але дорожчає до сировинних валют, включаючи російський рубль, австралійський долар, норвезьку крону.

Євро о 7:45 за київським часом коштував 1,2371 долара у порівнянні з 1,2367 долара на закриття попередньої сесії в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 6 лютого на рівні 27,74 гривні.

Економічна правда