Світовий банк допоможе Києву запустити швидкісні автобуси

Міжнародна фінансова корпорація (входить до групи Світового банку) планує почати ряд проектів з містами України з оновлення комунального пасажирського транспортного парку.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів керівник IFC в Україні, Білорусі, Молдові Джейсон Пеллмар.

"У сфері інфраструктури ми починаємо працювати з муніципалітетами. На першому етапі ми хочемо сфокусуватися на розвитку міського транспорту. Зараз ми ведемо переговори з Києвом, Маріуполем, Хмельницьким і деякими іншими містами", - повідомив Пеллмар.

Він передбачає, що за деякими проектами вдасться показати результати до кінця поточного року - наприклад, за проектом покупки тролейбусів в Маріуполі.

"У Києві ми робимо аналіз спільно зі Світовим Банком - розглядаємо в цілому план розвитку транспортної системи, включаючи Light Rail (легкорейковий транспорт, в тому числі трамвай - ред.), дороги, Bus rapid transit (BRT, швидкісний автобусний транспорт, - ред.)", - повідомив керівник регіонального підрозділу IFC.

Він не став називати конкретних проектів, з якими в IFC вже визначилися, що їх варто підтримати.

Зараз йде робота над формуванням оптимальних варіантів фінансування для міст і "поки рано розкривати всі цифри".

Крім того, Пеллмар повідомив, що співпраця IFC з містами не обмежується тільки транспортним сектором.

Bus rapid transit або BRT – це швидкісний автобус, що рухається фізично відділеними від решти вулиці смугами.

Система передбачає виділення смуг і їх відгородження лише для автобусів, а також перевагу на перехрестях.

Систему BRT для Києва запропонував Світовий банк, згідно з дослідженями якого, існує великий попит на коридор: Троєщина – Петрівка – Дорогожичі – Чоколівка – Севастопольська площа.

Пасажиропоток цього маршруту становитиме 141 тис пасажирів на добу, а будівництво обійдеться у суму близько п’яти мільярдів гривень.

Як повідомлялося, КП "Київпастранс" повинно було отримати 100 автобусів виробництва МАЗ, але отримало лише 47 одиниць через недофінансування.

Недоотримання значної партії автобусів не дозволить найближчим часом відкрити нові маршрути громадського транспорту у Києві, розроблені за рекомендаціями експертів Світового банку.

Рекомендації стосуються реорганізації мережі наземного громадського транспорту Києва на основі транспортної моделі міста.