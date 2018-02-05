Український криптовалютний бізнес може перебратися до Білорусі

Українська асоціація венчурного капіталу та прямих інвестицій прогнозує можливість виїзду українського криптовалютного бізнесу до країн, де на державному рівні створюються умови для успішної роботи з криптовалютою, зокрема до Білорусі.

Про це повідомив в "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради UVCA Андрій Колодюк.

Він підкреслив, що раніше держава через свої силові структури активно тиснула на IТ компанії, однак цей етап український IТ-бізнес зміг пережити.

"Хтось поїхав, але в цілому, загальними зусиллями нам вдалося "відбитися". Тому що правда була на нашому боці і той факт, що жодна справа не була доведена до суду, тільки підтверджує це", - зазначив Колодюк.

За його словами, під час проведення Українського дому в Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, UVCA приділила особливу увагу блокчейну і криптовалютам, оскільки ця тема є всесвітнім трендом.

"Повертаючись в Україну, ми бачимо, що всі досягнення можуть бути перекреслені роботою силових "структур". Якщо тиск не припиниться, то весь бізнес переїде, наприклад, до Білорусі, де на державному рівні створюються всі умови для успішної роботи", - сказав він .

"Виникає питання, на кого працює той же Матіос: на український бізнес або на Лукашенка, який на відміну від нашої влади, сприяє тому, щоб майнери працювали в Білорусі", - заявив голова наглядової ради UVCA.

За його словами, українські панелі по блокчейну і криптовалютам стали одними з найбільш популярних.

"Причина цього не тільки всесвітній тренд, але і те, що Україна вже є на світовій карті крипто-бізнесу. Так, за тиждень до Форуму, згідно з дослідженням Citi-Bank, Україна увійшла до топ-5 країн з розвитку блокчейн бізнесу", - підкреслив Колодюк.

Він також заявив, що відвідувачі криптовалютних панелей Українського дому приходили не просто послухати, а в основному обговорювати спільні проекти.

Як відомо, 1 лютого головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що на київському підприємстві "Квазар" добували криптовалюту і перераховували кошти для фінансування бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

За словами Матіоса, на підприємстві "Квазар" у Києві вилучили 400 ферм для майнінгу криптовалют.

Нагадаємо, у Білорусі легалізували майнінг та операції з криптовалютами.

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