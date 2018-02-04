Україна не збільшує посіви кукурудзи попри зростання її ціни - Bloomberg

Найбільші виробники кукурудзи в Україні не поспішають розширювати посіви цієї культури попри те, що ціна на неї досягла найвищої відмітки за останні 18 місяців.

Про це пише Bloomberg.

Частково це пов'язано з тим, що експортні ціни на зерно досі становлять лише половину від тієї, яка була в 2011 році. До того ж, постачальникам доводиться мати справу з конкурентами з Бразилії.

Українські фермери мали проблеми з кукурудзою торік, коли суворі погодні умови скоротили врожай на 14%. В той же час, інші культури, такі як соняшник, виявилися більш прибутковими.

Цього року ж деякі українські фірми планують навіть ще більше скоротити посіви кукурудзи. Приміром, агрохолдинги "Мрія" і "Нібулон" запланували скорочення на 17% наступного сезону. Ще два виробники в Україні, з якими спілкувався Bloomberg, повідомили, що не збираються збільшувати виробництво кукурудзи.

"Її вартість досі лишається неприваливою для виробників навіть після останнього подорожчання", - сказав голова зернового підрозділу UkrLandFarming Віктор Спаський.

Він розповів виданню, що замість кукурудзи його фірма розглядає збільшення посівів соняшника і сої.

Небажання збільшувати виробництво культури наступного сезону може зменшити експорт четвертого у світі постачальника.

Українські закордонні продажі кукурудзи вже скоротилися на 16% через менший минулорічний врожай і збільшення позиції Бразилії на ринку ЄС, який завжди був найбільшим покупцем українських зернових.

Раніше повідомлялося, що Україна компенсує скорочення попиту на пшеницю в Індії поставками в Індонезію.