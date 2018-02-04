Маск перейменує свої вогнемети в "невогнемети"

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував перейменувати вогнемети виробництва його компанії The Boring Company в "невогнемети".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Мабуть, деякі митні управління заявляють, що не допустять відправлення чогось під назвою "вогнемет". Щоб вирішити цю проблему, ми перейменуємо їх в "невогнемети", - написав він, - або, можливо, в "пристрій для підвищення температури".

Пізніше Маск написав, що проблему вирішено, і пристрої перейменують у "невогнемети".

Нагадаємо, Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління.

Продажі вогнеметів почалися 27 січня.

Через 4 дні The Boring Company розпродала всі вогнемети.

Компанія продала 20 тисяч екземплярів вартістю 500 доларів кожен і заробила 10 мільйонів доларів.

Економічна правда