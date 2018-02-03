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Одеський стартап веде переговори з Tesla щодо друку деталей для електромобілів

Субота, 3 лютого 2018, 18:20
 

Одеський стартап Kwambio зацікавив автомобільні корпорації General Electric і Tesla.

Про це повідомляє Ecotown.

Зазначається, що стартап представив свою розробку на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі. Після чого ним зацікавилися промислові компанії по всьому світу, серед яких великі автомобільні корпорації – General Electric і Tesla.

Нагадаємо, стартап привернув 500 тисяч доларів інвестицій від венчурних фондів.

Рік тому одесити відкрили першу в Україні та Європі фабрику для 3D-друку керамічних виробів. Kwambio друкує на 3D-принтерах об'єкти будь-якої складності: прикраси, посуд, предмети інтер'єру, промислові зразки і навіть кісткові імплантати.

Економічна правда

стартап Tesla
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