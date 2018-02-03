Криптовалютний ринок демонструє зростання після "чорної п'ятниці"

Всі найпопулярніші криптовалюти демонструють зростаючу тенденцію після падіння напередодні.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

За останню добу ціна на Bitcoin зросла на 9,05%, Ethereum – на 10,55%, Ripple – на 21,52%, Bitcoin Cash – на 13,06%, Cardano – на 28,83%.

Нагадаємо, вартість криптовалюти біткоїн 2 лютого впала на 5,1% і торгувалася нижче 9 тисяч доларів за монету. Пізніше ціна опустилася до 8,2 тис доларів.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.

Нагадаємо, співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.

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Економічна правда