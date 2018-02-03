Криптовалютний ринок демонструє зростання після "чорної п'ятниці"
Субота, 3 лютого 2018, 15:25
powered by lun.ua
Всі найпопулярніші криптовалюти демонструють зростаючу тенденцію після падіння напередодні.
Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
За останню добу ціна на Bitcoin зросла на 9,05%, Ethereum – на 10,55%, Ripple – на 21,52%, Bitcoin Cash – на 13,06%, Cardano – на 28,83%.
Нагадаємо, вартість криптовалюти біткоїн 2 лютого впала на 5,1% і торгувалася нижче 9 тисяч доларів за монету. Пізніше ціна опустилася до 8,2 тис доларів.
На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.
Нагадаємо, співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.
Рекомендуємо почитати: Криптовалютна лихоманка: мильна бульбашка чи гроші майбутнього
Економічна правда