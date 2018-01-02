Справа Мін’юсту: гроші перерахували на фіктивні фірми – НАБУ

54 млн гривень, які у лютому 2016 року Мін`юст сплатив на ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", за декілька днів через різні фіктивні фірми були перекинуті на пов'язаних між собою осіб.

Даний факт встановили детективи НАБУ, про що йдеться в оприлюдненій ухвалі суду Києва, яку проаналізував проект "Марлін".

На початку грудня Солом'янський районний суд Києва надав доступ детективам НАБУ до документів "Київенерго".

Зокрема доступ наданий до договорів поставки та зберігання мазуту укладених фірмами "ТД "Ресурси", "Золотий Мандарин Ойл", "Донметалзбут", "Стальінвест", документів щодо обліку мазуту, листування між "Київенерго" і згаданими фірмами з приводу зберігання мазуту та його повернення, листування "Київенерго" з Мін`юстом щодо виконання рішень судів, а також будь-яких інших судових проваджень, де предметом позову є згаданий мазут.

У суді детектив зазначив, що рішенням Господарського суду Києва від 2009 року "Київенерго" зобов'язано повернути на користь ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" мазут марки М-100 загальною кількістю 24 627,097 тонн заставною вартістю 54,1 млн гривень, який знаходився на зберіганні "ТЕЦ №5 Київенерго".

Компанія "Золотий Мандарин Ойл" до органів Державної виконавчої служби не зверталася.

"Надалі через нібито невиконання органами ДВС стягнення коштів "Золотий Мандарин Ойл" вже в 2013 році звернулося зі скаргою до Європейського суду з прав людини", - йдеться у повідомленні проекту.

У липні 2015 року до Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна надійшов лист від представника ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" з пропозицією мирного врегулювання спору, який виник між сторонами, аргументуючи її тим, що у протилежному випадку держава буде вимушена сплатити суму вартості мазуту в розмірі 158,8 млн грн.

Як наголошується, на наступний день у відповідь на згаданий лист Урядовий уповноважений прийняв Декларацію про мирне врегулювання спору, в якій одноособово від імені Уряду України було взято зобов'язання сплатити протягом 3-х місяців з моменту вирішення Європейським судом справи, суму позовних вимог ТОВ "Золотий Мандарин Ойл".

Одразу така Декларація була надіслана до ЄСПЛ з проханням врахувати її при прийнятті судом остаточного рішення. Вже на наступний день уповноваженим секретарем 5 секції ЄСПЛ підготовлено відповідь.

"Таким чином питання виплат з бюджету на користь ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" було вирішено всього протягом трьох днів.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень.

У Мін'юсті стверджують, що виплатили ці гроші київській компанії "Золотий мандарин ойл" за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.

У жовтні рішенням ЄСПЛ справу за зверненням ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" до України знято з реєстру справ, у зв'язку з "мирним врегулюванням спору" згідно згаданої Декларації, та зобов'язано Уряд України сплатити заборгованість, яка підлягала сплаті за рішенням Господарського суду Києва 2009 року на користь "Золотий мандарин Ойл".

Економічна правда