Порошенко з Коболєвим розповіли, що означає рішення Стокгольму

Президент Петро Порошенко привітав НАК "Нафтогаз України" з перемогою над російським Газпромом в Стокгольмському арбітражі в суперечці щодо транзитного контракту.

Про це він заявив у відеозверненні разом з головою НАКу Андрієм Коболєвим, опублікованому на сторінці президента в Facebook.

"Вітаю із гарними новинами зі Стокгольма! Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського Арбітражу Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США", - заявив президент.

Він зазначив, що з цих коштів буде сплачений російський газ, який споживався у 2014 році, і до бюджету державної компанії НАК "Нафтогаз України" буде зараховано 2,56 млрд доларів.

"Причому будуть зараховані негайно", - підкреслив Порошенко.

У свою чергу, голова "Нафтогазу" пояснив, яку суму "Газпром" повинен компенсувати "Нафтогазу" з урахуванням попереднього рішення Стокгольмского арбітражу.

"Ми тільки що отримали рішення. Воно дуже велике - більше тисячі сторінок. Але в цьому рішенні ми мали змогу визначити, що ми виграли 4,63 млрд доларів, які "Газпром" повинен компенсувати за минулий період. Це дуже велика цифра, вона значно більше, ніж заборгованість за газ, який ми відбирали в 2014 році і не оплатили - там трохи більше 2 млрд доларів", - зазначив Коболєв.

"І це фактично означає, що "Газпром" повинен оплатити на користь "Нафтогазу", починаючи з наступного дня, починається термін сплати, 2,5 млрд доларів. Навіть трохи більше", - додав він.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда