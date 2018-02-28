МВФ: стратегія розвитку держбанків усуне потребу у їх рекапіталізації
Нова стратегія розвитку державних банків усуне потребу у їх подальшій рекапіталізації.
Про це в коментарі ЕП заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
"Нова стратегія розвитку державного банківського сектору відкриває шлях до оздоровленої та переважно зосередженої в приватному секторі банківської системи", - заявив Люнгман.
"МВФ вітає ухвалення цієї стратегії, яка стимулюватиме стійкий економічний поступ та забезпечить безпечне та виважене зростання державних банків, усуваючи в майбутньому потребу у їх подальшій рекапіталізації", - додав представник МВФ.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив стратегію розвитку державного банківського сектору до 2022 року.
Детальніше про нову стратегію можна прочитати за посиланням.
Економічна правда