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МВФ: стратегія розвитку держбанків усуне потребу у їх рекапіталізації

Середа, 28 лютого 2018, 10:49

Нова стратегія розвитку державних банків усуне потребу у їх подальшій рекапіталізації.

Про це в коментарі ЕП заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Нова стратегія розвитку державного банківського сектору відкриває шлях до оздоровленої та переважно зосередженої в приватному секторі банківської системи", - заявив Люнгман.

"МВФ вітає ухвалення цієї стратегії, яка стимулюватиме стійкий економічний поступ та забезпечить безпечне та виважене зростання державних банків, усуваючи в майбутньому потребу у їх подальшій рекапіталізації", - додав представник МВФ.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив стратегію розвитку державного банківського сектору до 2022 року.

Детальніше про нову стратегію можна прочитати за посиланням.

Економічна правда

МВФ держбанки
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