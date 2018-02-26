Криптовалюти зростають: біткоїн перевалив за 10 тисяч доларів
Понеділок, 26 лютого 2018, 19:43
powered by lun.ua
На торгах в понеділок більшість криптовалют демонструють зростання.
Про це свідчать дані біржі Сoinmarketcap.
Так, 91 зі 100 найбільш популярних криптовалют демонструють зростання на торгах в понеділок.
Згідно з даними, сьогодні біткоїн піднявся вище 10 тисяч доларів, його ціна станом на 19:20 за київським часом становить - 10,24 тисяч доларів.
Нагадаємо, стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%.
Майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.
Рекомендуємо почитати: Криптовалютна лихоманка: мильна бульбашка чи гроші майбутнього
Економічна правда