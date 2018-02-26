Всі розділи
Укр / Рус

Міжбанк відкрився доларом по 27

Понеділок, 26 лютого 2018, 11:20
 

26 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,97-27,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,99-27,00 гривні;

Євро - 33,30-33,34 гривні;

Російський рубль - 0,4822-0,4835 гривні.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,98 гривні.

Економічна правда

міжбанк
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку почала зміцнюватися 23 лютого 2018, 11:04
Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок" 22 лютого 2018, 17:40
Гривня на міжбанку перейшла до зниження 22 лютого 2018, 11:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті