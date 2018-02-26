Міжбанк відкрився доларом по 27
Понеділок, 26 лютого 2018, 11:20
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26 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,97-27,00 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,99-27,00 гривні;
Євро - 33,30-33,34 гривні;
Російський рубль - 0,4822-0,4835 гривні.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,98 гривні.
Економічна правда