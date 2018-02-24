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Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася

Субота, 24 лютого 2018, 11:08

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,98 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,19 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,7548 гривні.

Нагадаємо, 23 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,97-27,00 гривні за долар.

Економічна правда

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