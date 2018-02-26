Ставицький намагається повернути бренд "БРСМ-Нафта"

Компанія Melian Management подала заявку в "Укрпатент" на реєстрацію торгової марки "БРСМ-Нафта".

Про це повідомляє enkorr.

Відзначається, що це вже друга спроба Melian визнати за собою права на товарний знак однойменної мережі АЗС.

Melian Management - власник 63 АЗС "БРСМ-Нафта", які відійшли стороні екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького після поділу мережі в 2016 році.

Згідно з копією заяви, Melian просить "Укрпатент" зареєструвати товарний знак "БРСМ-Нафта" як новий, але при цьому візуально ідентичний з тим, правами на який з 2014 р володіє засновник БРСМ Андрій Біба. Різниця полягає лише у відтінку жовтого кольору.

Як випливає з документів, інтереси Melian представляє Наталія Павлович - керівник і власник ТОВ "Правове і патентне агентство "Павлович та партнери". Ця ж компанія офіційно представляла інтереси компанії Melian Management LTD, яка намагалася відсудити права на торговий знак "БРСМ-Нафта" в травні минулого року.

Тоді конфлікт між акціонерами "БРСМ-Нафта" Бібой і Ставицьким вийшов в публічну площину, але у вересні був завершений мировою угодою. Згідно з ним Melian визнала в суді, що торгова марка однозначно і безперечно належить Андрію Бібі. Також було заявлено про відсутність будь-яких претензій на торговий знак.

Однак в грудні конфлікт поновився: 21 грудня, автозаправні станції, що належать Бібі, нафтобази та інше майно відійшли компанії Ставицького. Андрій Біба стверджує, що перереєстрація пройшла шахрайським шляхом з використанням підробленої довіреності нотаріуса.

Раніше у редакцію Економічної правди від компанії "Стейт оіл" надійшла претензія про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації, зазначеної у статті "АЗС "Порошенко", або Як нафтовий бізнес команди Януковича заживе "по-новому".

Економічна правда