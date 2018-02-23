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Заборгованість по зарплаті в Україні зросла на третину

П'ятниця, 23 лютого 2018, 19:22
 

Заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 1 січня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 32,4%, і становила 2,37 мільярда гривень.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Державну службу з питань праці.

У порівнянні з листопадом 2017 року, заборгованість по виплаті зарплати в грудні 2017 року скоротилася на 8,8%.

Відзначається, що заборгованість по зарплаті економічно активних підприємств у грудні 2017 року становила 1,27 млрд грн, що на 7,6% більше, ніж роком раніше.

Порівняно з листопадом 2017 року, заборгованість по зарплаті економічно активних підприємств у грудні минулого року скоротилася на 15%.

За даними відомства, на вимогу державних інспекторів праці була погашена заборгованість по виплаті зарплати на суму 993,3 млн грн. для 182,6 тис. працівників.

За даними Держстату, на 1 січня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2,368 млрд грн, з неї 1,27 млрд грн припадало на економічно активні підприємства.

Нагадаємо, раніше держстат підрахував, скільки заробляють українці.

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Економічна правда
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