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Офіційний курс: гривня опустилася нижче 27 за долар

П'ятниця, 23 лютого 2018, 09:19

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 23 лютого на рівні 27,07 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,23 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,7695 гривні.

Нагадаємо, 22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04-27,07 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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