МАУ поділилася планами польотів на 5 років

У найближчі п'ять років авіакомпанія МАУ розширить географію польотів.

Про це заявив глава наглядової ради МАУ Арон Майберг, виступаючи на прес-конференції в аеропорту Бориспіль, передає ЦТС.

Нові напрямки з'являться в Україні, в країнах Європи, Азії, Африки і Північній Америці. Нові напрямки зі столичного хаба, за словами Майберга, будуть відкриватися в такій послідовності:

2018 рік - Вінниця, Копенгаген, Каїр, Делі, Торонто, Санья;

2019 рік - Миколаїв, Гамбург, Лісабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Ізмір, Шанхай;

2020 рік - Ужгород, Дублін, Манчестер, Болонья, Гданськ, Бішкек, Кувейт, Майямі, Гуанчжоу;

2021 рік - Загреб, Варна, Таллінн, Сеул;

2022 рік - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддіс-Абеба, Чикаго.

Нагадаємо, рейс Київ-Вінниця вже анонсували.

Економічна правда