МАУ поділилася планами польотів на 5 років
У найближчі п'ять років авіакомпанія МАУ розширить географію польотів.
Про це заявив глава наглядової ради МАУ Арон Майберг, виступаючи на прес-конференції в аеропорту Бориспіль, передає ЦТС.
Нові напрямки з'являться в Україні, в країнах Європи, Азії, Африки і Північній Америці. Нові напрямки зі столичного хаба, за словами Майберга, будуть відкриватися в такій послідовності:
2018 рік - Вінниця, Копенгаген, Каїр, Делі, Торонто, Санья;
2019 рік - Миколаїв, Гамбург, Лісабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Ізмір, Шанхай;
2020 рік - Ужгород, Дублін, Манчестер, Болонья, Гданськ, Бішкек, Кувейт, Майямі, Гуанчжоу;
2021 рік - Загреб, Варна, Таллінн, Сеул;
2022 рік - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддіс-Абеба, Чикаго.
Нагадаємо, рейс Київ-Вінниця вже анонсували.
Економічна правда