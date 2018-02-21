"Укрпошта" почне надавати фінпослуги через банк Ахметова

"Укрпошта" долучила банк ПУМБ до свого фінансового супермаркету, тепер банківськими послугами можна скористатися через мережу "Укрпошти".

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"До фінансового супермаркету Укрпошти приєднався Перший Український Міжнародний Банк. Про це домовилося керівництво двох компаній", - повідомляє "Укрпошта".

Жителі невеликих міст і сіл у відділеннях "Укрпошти" отримають інформацію про можливості скористатися банківськими послугами ПУМБ, а працівники банку за результатами консультації з клієнтом запросять його при необхідності у зручний для нього час на зустріч до найближчого відділення банку.

"Запуск проекту по ПУМБ є одним з важливих етапів створення фінансового супермаркету Укрпошти, в рамках якого наші клієнти будуть отримувати широкий спектр фінансових послуг", - сказав директор Департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Артур Муравицький.

Він додав, що в майбутньому "Укрпошта" може стати фінансовим супермаркетом з доступом до найкращих рішень на ринку в найближчому відділенні "Укрпошти".

На початковому етапі до партнерського проекту приєдналися відділення Укрпошти в Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Харківській, Волинській та Кіровоградській областях.

Мережа державної "Укрпошти" становить 11,5 тис відділень і є найбільшою в Україні.

ПУМБ заснований в 1991 році. Найбільшим акціонером банку на початок січня 2017 року було ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24%), а власником істотної участі - Рінат Ахметов (опосередкована участь 99,9011%).

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" розповіла, що компанія розглядає три сценарії розвитку фінансових послуг.

Перший сценарій - прийняття закону, яким "Укрпошта" наділялася правом надавати банківські послуги, другий сценарій - придбання банку, третій сценарій - стратегічне партнерство з банком.

НБУ виступив проти першого і другого сценаріїв, Міністерство фінансів також виступило проти покупки "Укрпоштою" банку.

Економічна правда