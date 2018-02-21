Один з українських банків припинив співпрацю з Visa

Український дочірній банк російського державного "Внешторгбанка" - "ВТБ Банк" - припиняє співпрацю з міжнародною платіжною системою Visa.

Про це повідомляється на офіційному сайті фінустанови.

У зв'язку з цим, карти зазначеної системи не працюватимуть.

"Шановні клієнти! Просимо вас взяти до уваги, що з 21 лютого 2018 року "ВТБ Банк" припиняє співпрацю з міжнародною платіжною системою Visa", - повідомляється на сайті фінустанови.

За інформацією банку, з 21 лютого обслуговування карт Visa буде повністю припинено, проте клієнти зможуть користуватися платіжними картками міжнародної платіжної системи Mastercard без відкриття нового карткового рахунку.

Як повідомлялося, російський державний банк ВТБ масово закриває відділення в Україні і планує до літа залишити тільки один або два офіси в Києві.

Економічна правда