Відсутність програми МВФ може викликати девальвацію гривні - Аслунд

Відсутність програми МВФ для України може викликати значну девальвацію національної валюти.

Про це експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд заявив в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки".

"Україна зараз має близько 18 мільярдів доларів міжнародних резервів і, думаю, їй потрібно як мінімум 15 мільярдів доларів, щоб утримувати певну валютну стабільність. Україна може розмістити 2-3 мільярди доларів євробондів на ринку в цьому році, і, ймовірно, отримати ще 1 мільярд доларів", - зазначив Аслунд.

Він підкреслив, що цього не достатньо.

"Україну чекають виплати в 7 мільярдів доларів в цьому році, наскільки нам відомо. Можливо, трохи більше. І якщо Україна не матиме достатніх резервів, ми можемо побачити значну девальвацію", - сказав експерт.

Раніше Аслунд висловив думку, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський союз не дадуть Україні кредити.

Як повідомлялося, Аслунд вважає, що українські високопосадовці не зацікавлені в боротьбі з корупцією, бо контролюють економіку і отримують від цього прибутки.

Читайте також: Андерс Аслунд: Українська влада дбає про власне збагачення, а не про добробут населення