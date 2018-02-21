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Офіційна гривня знизилась ще на 6 копійок

Середа, 21 лютого 2018, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,07 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,40 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,79 гривні.

Нагадаємо, 20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03-27,06 гривні за долар.

Економічна правда

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