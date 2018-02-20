Міжбанк закрився зміцненням гривні
Вівторок, 20 лютого 2018, 18:31
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20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03-27,06 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,03-27,06 гривні;
Євро - 33,37-33,41 гривні;
Російський рубль - 0,4774-0,4782 гривні.
Нагадаємо, 20 лютого котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,05-27,08 гривні за долар.
Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.
Економічна правда