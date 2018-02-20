Міжбанк закрився зміцненням гривні

20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03-27,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,03-27,06 гривні;

Євро - 33,37-33,41 гривні;

Російський рубль - 0,4774-0,4782 гривні.

Нагадаємо, 20 лютого котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,05-27,08 гривні за долар.

Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.

Економічна правда