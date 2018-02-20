Аграрії закликають ЄБРР не кредитувати компанію Веревського і Хомутинніка

Низка аграрних асоціацій просить Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародну фінансову корпорацію взяти до уваги "грубий лобізм" бізнес-інтересів переробників олійних культур при ухваленні рішень щодо їх фінансування.

Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу.

У листі, зокрема, йдеться, що правок до Податкового кодексу України, ухвалені Верховної Радою України наприкінці грудня минулого року, які скасовують бюджетне відшкодування ПДВ при експорті технічних культур, а саме сої з 01.09.2018 року та ріпаку з 01.01.2021 року до Податкового Кодексу України, вказують на грубий лобізм бізнес-інтересів переробників олійних культур.

"Так, членом Комітету Верховної Ради, що є профільним з питань оподаткування, є народний депутат Віталій Хомутиннік, що є власником близько 6% акцій найбільшого в світі виробника і експортера соняшникової олії - компанії "Кернел"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають аграрії, додатковим підтвердженням ціленаправленого лобізму інтересів окремих компаній-переробників є також те, що норми про скасування відшкодування ПДВ не були представлені до широкого обговорення із бізнесом та громадськістю та не було здійснено жодних консультацій з аграрним сектором щодо доцільності таких заходів стимулювання внутрішньої переробки продукції. Ініціатива виникла без жодних додаткових заходів для стимулювання внутрішньої переробки цієї продукції.

"Подібні дії створюють значний конфлікт інтересів та суперечать принципам міжнародних фінансових інституцій, які пропагують чесну конкуренцію, прозорість та демократію, а також неприйняття корупції", - зазначають аграрії.

Асоціації просять ЄБРР та МФК взяти цю інформацію до уваги під час ухвалення рішень щодо надання фінансування та інших форм співпраці з переробниками олійних культур.

Нагадаємо, в громадську спілку "Всеукраїнський аграрний форум" входять ВАР (Всеукраїнська аграрна рада), УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу), ВАССР (Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад), УАК (Українська аграрна конфедерація) та Аграрний союз України.

7 грудня парламент ухвалив зміни до Податкового кодексу, якими відшкодування ПДВ на експорт сої, соняшнику і ріпаку було скасовано на постійній основі.

За словами експертів, зміни, ухвалені 7 грудня означають, що за все заплатять аграрії, бо експортери не матимуть можливості відшкодовувати ПДВ.

"Кернел" - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії.

Веревський через Namsen LTD володіє 39,1% акцій "Кернела", інша частина перебуває у вільному обігу.

Раніше повідомлялося, що компанія Cascade Investment Fund, що належить народному депутату Віталію Хомутинніку, збільшила пакет акцій в Kernel Holding S.A. з 5% до 6,59%.

Нагадаємо, найбільшим отримувачем відшкодування податку на додану вартість у січні 2018 року став експортер олії і агропродукції "Кернел Трейд" – 931,5 млн гривень.

Економічна правда