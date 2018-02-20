Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс гривні трохи знизився

Вівторок, 20 лютого 2018, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,01 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,52 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,7941 гривні.

Нагадаємо, 19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,01-27,04 гривні за долар.

Економічна правда

курси валют
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня знизилась 16 лютого 2018, 09:00
Нацбанк пояснив зміцнення курсу гривні 14 лютого 2018, 14:08
Офіційний курс: гривня підвищилась на 14 копійок 6 лютого 2018, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті