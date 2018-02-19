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Міжбанк: зміцнення гривні "забуксувало"

Понеділок, 19 лютого 2018, 17:05
 

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,01-27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01-27,04 гривні;

Євро - 33,42-33,46 гривні;

Російський рубль - 0,4778-0,4787 гривні.

Нагадаємо, 19 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,99-27,03 гривні за долар.

Раніше у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнюється.

Економічна правда

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