Влада "розбереться" з підвищенням цін на бензин

Державна фіскальна служба та Антимонопольний комітет проаналізують ситуацію на ринку пального.

Таке доручення дав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, про що повідомив у своєму Twitter.

За словами прем'єра, він хоче дізнатися причину, по якій різко збільшилася вартість палива на АЗС.

"Я доручив ДФС проаналізувати, за якою ціною ввозять пальне в країну, за якою ціною продають, яка маржа. Я вважаю, що ДФС спільно з АМКУ повинні зробити це питання публічним. Якщо ми говоримо, що вартість нафти була 55 дол, а сьогодні 70 дол, я розумію, що відбулося підвищення", - сказав прем’єр.

"Але необхідно пояснити людям, як формується ціна на паливо і чому вона стала такою", - також заявив Гройсман на брифінгу.

Нагадаємо, ціна дизельного пального в великих мережах автозаправних станцій 29 січня перевищила позначку в 30 гривень за літр.

Дизельне паливо і бензини почали дорожчати з початку вересня 2017 року.

Подорожчання палива обумовлено зростанням нафтових котирувань, які в середині січня досягли позначки 70 доларів за барель і різкою девальвацією національної валюти.

Економічна правда