Рейси Київ-Лондон у Wizz Air стануть щоденними

Угорська авіакомпанія Wizz Air з 19 квітня додасть дві нові частоти на маршруті Київ-Лондон.

Про це повідомляє ЦТС.

В результаті, рейс зі столиці України до столиці Великобританії стане щоденним.

Крім Києва, Wizz Air також збільшить кількість рейсів в Бухарест - з 21 до 26 на місяць.

Запуск нових рейсів до Києва і Бухареста стане можливим завдяки розширенню бази авіакомпанії в аеропорту Лондон-Лутон до 8 повітряних суден.

У квітні лондонська база поповниться ще одним літаком Airbus A321.

Нагадаємо, що в травні цього року Wizz Air запустить новий рейс з Лондона до Львова.

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень - по вівторках, четвергах і суботах. Спочатку рейси планувалося відкрити 18 вересня, але потім перевізник змінив дату запуску на 1 травня.

Нагадаємо, лоукост-перевізник Wizz Air відновить свою діяльність з Харкова, а також відкриє 5 нових маршрутів, які будуть запущені в 2018 році з регіональних аеропортів Львова та Харкова.