В 41 банку проводились підозрілі операції – НБУ
П'ятниця, 2 лютого 2018, 16:35
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До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
"У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро", - зазначили в НБУ.
Зазначається, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.
Нагадаємо, відомий економіст назвав керівництво Нацбанку серед найкращих українських реформаторів.
Економічна правда