Кабмін хоче взяти у Китаю в кредит 7 мільярдів доларів

Кабінет міністрів України має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду по ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань в ході презентації виставкового проекту China international Import Expo, передає УНІАН.

"Уряд ставить за мету вийти з офіційною пропозицією до міністерства економіки Китаю щодо укладення рамкової кредитної угоди по ряду проектів приблизно на 7 мільярдів доларів між Китаєм і Україною", - сказав Довгань.

Він також зазначив, що вже підписані контракти на 200 мільйонів євро з двома китайськими компаніями по будівництву доріг в Україні в 2018 році, а також очікується підписання контракту щодо будівництва моста близько Кременчука.

Нагадаємо, китайські компанії підтвердили готовність побудувати метро на Виноградар за 5 років.

Економічна правда