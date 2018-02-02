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Кабмін хоче взяти у Китаю в кредит 7 мільярдів доларів

П'ятниця, 2 лютого 2018, 11:50
 

Кабінет міністрів України має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду по ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань в ході презентації виставкового проекту China international Import Expo, передає УНІАН.

"Уряд ставить за мету вийти з офіційною пропозицією до міністерства економіки Китаю щодо укладення рамкової кредитної угоди по ряду проектів приблизно на 7 мільярдів доларів між Китаєм і Україною", - сказав Довгань.

Він також зазначив, що вже підписані контракти на 200 мільйонів євро з двома китайськими компаніями по будівництву доріг в Україні в 2018 році, а також очікується підписання контракту щодо будівництва моста близько Кременчука.

Нагадаємо, китайські компанії підтвердили готовність побудувати метро на Виноградар за 5 років.

Економічна правда

Китай інфраструктура кредит
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