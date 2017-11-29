"Нафтогаз" подав у Кабмін проект фінплану - ЗМІ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала на затвердження Кабінету міністрів проект фінансового плану на 2018 рік із чистим прибутком 35,1 мільярда гривень.

Про це "Українським Новинам" повідомило інформоване джерело в уряді.

Також, зі слів джерела, фінплан передбачає чистий дохід у розмірі 251,5 млрд гривень.

Також проект фінплану на 2018 рік передбачає імпорт 8,94 млрд куб. м газу за середньозваженою ціною 271,58 долара за 1 куб. м.

При цьому 3,8 млрд куб. м газу буде імпортовано для потреб населення й теплокомуненерго.

Також, з слів джерела, фінплан на 2018 рік передбачає, що "Нафтогаз" купить 14,6 млрд куб. м газу, добутого в Україні, з яких 13,75 млрд куб. м піде на потреби населення й ТКЕ.

Як повідомляла раніше Економічна правда, НАК "Нафтогаз України" ігнорує доручення уряду про надання на його затвердження основного фінансового документа компанії.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів не погодив підвищення тарифів на газ, закладене у фінплані "Нафтогазу".

У проекті фінплану "Нафтогазу" пропонувалося збільшити вартість тисячі кубометрів газу без ПДВ на 931 гривню - до 5873 грн. Тобто з ПДВ вона мала б становити 7047 грн, або ж 7,047 грн за кубометр.

Нинішня ціна, встановлена на період від 1 квітня 2017-го року до 1 квітня 2018-го року, для населення становить 6,9579 грн. Таким чином вартість газу для населення могла зрости майже на 19%.