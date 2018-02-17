Створено перший український гаманець для криптовалюти

Компанія Hideez Group показала перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet, створений на базі вже розробленого пристрою - "розумного" брелка Hideez Key.

Про це повідомляє Ain.ua.

За словами CEO проекту Олега Науменко, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюта і блокчейна в цілому.

За його словами, Hideez Wallet відрізняється від існуючих аналогів тим, що це бездротовий пристрій, може працювати з мобільними і десктопами.

Для підписання транзакцій в ньому працює технологія Invisible Pin яка працює як комбінація коротких і довгих натискань кнопки на пристрої.

"Її неможливо підглянути і перехопити, як, наприклад, паролі або стандартні PIN-коди", - говорить Науменко.

Також, є можливість створити резервну копію приватного ключа - з одного такого гаманця на інший.

На сьогодні компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів. Масове виробництво планують на кінець другого кварталу цього року. В Україні біржа криптовалюта Kuna вже починає продаж пристроїв компанії для авторизації своїх користувачів.

Нагадаємо, з 1-січня 2018 року в Україні запрацював перший криптовалютний гаманець з функціями банкінгу PrivatCoins.

Економічна правда