В Україні запускається криптовалютний гаманець PrivatCoins

C 1-січня 2018 року в Україні запрацює перший криптовалютний гаманець з функціями банкінгу PrivatCoins.

Про це в інтерв'ю MC Today розповів розробник програми Олексій Грушко.

За словами Грушко, в Україні до біткоїни відносяться виключно як до можливості швидко заробити, інвестуючи в нього і не використовують його як платіжне рішення.

Саме цю проблему, за словами розробника, повинен вирішити проект PrivatCoins.

"Це не просто криптовалютний гаманець, який дозволяє купувати та продавати валюту. Через деякий час в додаток інтегрують функції онлайн-банкінгу", - зазначив Грушко.

Відзначається, що на старті буде доступно поповнення мобільних телефонів. Далі в планах - все, що є в класичному онлайн-банкінгу: покупка квитків, оплата комунальних платежів і т.д.

За словами розробника, основна мета проекту - дати можливість пересічному користувачеві купувати і продавати біткоїни.

"Припустимо, хтось хоче регулярно з зарплати купувати собі біткоїни на якусь суму. Тобі доводиться спілкуватися з якимось Васею в Телеграма, він тобі кидає номер картки, просить туди скинути гроші ... Схоже на обман", - зазначає Грушко.

"У PrivatCoins сума утримується сервісом, потім сервіс отримує сигнал від системи переказів, що покупець перевів потрібну суму коштів. Потім сума в біткоїни тут же надсилається на рахунок покупця", - додає він.

Розробник відзначає, що від бажання до покупки криптовалюти проходить 10-15 хвилин.

"Це з урахуванням того, що потрібно дістати з кишені гаманець і банківську карту. Без цього вийде ще швидше"- говорить він.

Купувати біткоїни в системі можна на суму не більше 25 тисяч і не менше 100 гривень за один платіж. В майбутньому це обмеження можна буде зняти, коли приймуть нові юридичні норми.

Запуск гаманця заплановано на січень 2018 року.

Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.

Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися.