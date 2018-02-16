Відносини "держава-бізнес" в транспорті будуть переведені в е-формат

Електронні сервіси по отриманню двосторонніх дозволів на автомобільні перевезення, а також реєстр автобусних маршрутів повинні запрацювати вже в першому півріччі 2018 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Омелян запевнив, що це лише перші кроки на шляху створення повноцінної цифрової інфраструктури в Україні.

"Всі ці речі є частиною цифрової інфраструктури, яку ми створюємо в країні. Чиновника взагалі не повинно бути в відносинах з бізнесом", - сказав міністр.

"Як і анонсували, в цьому році ми переходимо на абсолютно новий формат відносин "держава-бізнес". Ми все переводимо в електронний формат", - заявив він.

"Є кілька блоків питань, які нам необхідно врегулювати. В першу чергу це дозволу ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту - ред), які видаються на регулярній основі. Тестовий варіант довів свою ефективність. Друге питання - це двосторонні дозволи на автомобільні перевезення. Тут ми хочемо ввести систему чіткого контролю, забезпечити кожний дозвіл QR-кодом, щоб не було жжодних маніпуляцій, перепродажів тій чи іншій стороні - щоб знищити чорний ринок", - зазначив Омелян.

Директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури Віктор Сасін зазначив, що електронний кабінет перевізника вже створений і до кінця весни він повинен стати повноцінним робочим інструментом.

Електронний кабінет передбачає переведення ліцензування в онлайн режим і функціонування електронних штрафів.

Доступ до цієї інформації, крім перевізника, матимуть інспектори, які накладають стягнення.

Ці рішення впроваджуються на блокчейні.

Окремим питанням зараз є створення реєстру автобусних маршрутів.

"Ми бачимо, що ринок в цілому позитивно сприйняв дерегуляцію, яка була прийнята минулого тижня на Кабміні. Наше завдання зараз підзаконними актами, наказами Міністерства довести цю реформу до кінця протягом найближчого часу", - сказав міністр.

"Одночасно необхідно створити онлайн-базу, щоб ми чітко розуміли, які рейси здійснюються в державі. Ми також працюємо над системою наскрізного електронного квитка, який передбачає об'єднання всіх маршрутів: автобусних, залізничних і авіаційних в єдину мережу. Щоб клієнту було зручно і він з одним квитком міг пересуватися як усередині країни, так і за її межами", - підкреслив Омелян.

"Реєстр маршрутів вже існує - функціонує в тестовому режимі, тепер його треба наповнювати. Почнемо ми цей процес з міжнародних маршрутів, оскільки по ним у нас є вся необхідна інформація", - зазначив Сасін.

Нагадаємо, що Кабмін 7 лютого прибрав із законодавства регулювання допуску на ринок міжобласних пасажирських перевезень.

Фактично, Кабінет міністрів дав старт реформі ринку автобусних перевезень.

Економічна правда