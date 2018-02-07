В Україні реформують автобусні перевезення
Кабінет міністрів дав старт реформі ринку автобусних перевезень.
Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
Уряд затвердив постанову "Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування".
"Це справжня революція в сфері автобусних перевезень! Прозора і чесна конкуренція призведе до того, що мільйони людей в Україні будуть користуватися не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегально переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними, комфортними, безпечними автобусами", - написав Омелян .
За його словами, внесені зміни до постанов уряду дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень по всій території країни вже в найближчій перспективі.
Практично зміниться:
введення конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом;
введення вимог щодо обов'язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, в кількості 35% до кінця 2019 року, з 2020 року - 50%;
перевагу отримають перевізники, що пропонують автобуси з низькою підлогою, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3 - Євро 6).
Крім того, перевізнику, який працював на маршруті без порушень, надається право продовжити дозвіл ще на п'ять років за умови інвестування в оновлення автопарку.
Передбачено спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на участь в конкурсі і поступовий перехід на електронну систему подачі документів.
Крім того, спростили процедуру відкриття нових автостанцій і врегулювали давно існуючу проблему взаємовідносин перевізників і автостанцій.
Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація констатувала незаконність роботи 40% маршрутних таксі в столиці.
Економічна правда