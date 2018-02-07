В Україні реформують автобусні перевезення

Кабінет міністрів дав старт реформі ринку автобусних перевезень.

Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Уряд затвердив постанову "Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування".

"Це справжня революція в сфері автобусних перевезень! Прозора і чесна конкуренція призведе до того, що мільйони людей в Україні будуть користуватися не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегально переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними, комфортними, безпечними автобусами", - написав Омелян .

За його словами, внесені зміни до постанов уряду дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень по всій території країни вже в найближчій перспективі.

Практично зміниться:

введення конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом;

введення вимог щодо обов'язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, в кількості 35% до кінця 2019 року, з 2020 року - 50%;

перевагу отримають перевізники, що пропонують автобуси з низькою підлогою, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3 - Євро 6).

Крім того, перевізнику, який працював на маршруті без порушень, надається право продовжити дозвіл ще на п'ять років за умови інвестування в оновлення автопарку.

Передбачено спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на участь в конкурсі і поступовий перехід на електронну систему подачі документів.

Крім того, спростили процедуру відкриття нових автостанцій і врегулювали давно існуючу проблему взаємовідносин перевізників і автостанцій.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація констатувала незаконність роботи 40% маршрутних таксі в столиці.

Економічна правда