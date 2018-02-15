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У МВФ не знають, коли відправлять чергову місію в Київ

Четвер, 15 лютого 2018, 19:05
 

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, не має часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну у рамках четвертого перегляду програми EFF.

Про це повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я можу підтвердити, що за запитом влади України нині в Києві перебуває група експертів МВФ, яка обговорює технічні питання реформ, передбачених програмою співпраці з Україною, зокрема законодавство про Антикорупційний суд. Дату прибуття місії у рамках чергового перегляду програми співпраці наразі не визначено", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко у Давосі висловив сподівання, що орієнтовно до квітня місія МВФ відвідає Київ, після чого Україна зможе отримати черговий транш від МВФ.

У свою чергу глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що місії МВФ орієнтовно прибуде до Києва в середині лютого.

МВФ
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Економічна правда
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