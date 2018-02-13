Активи банків-банкрутів продали за 333 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5-9 лютого продав активи 33 неплатоспроможних банків на загальну суму 333,36 мільйона гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті установи.

З цієї суми 247,66 млн грн припало на права вимоги за кредитами, а 84,47 млн ​​грн - на основні засоби банків.

Крім того, 0,57 мільйона грн отримано в результаті продажу активів групи "цінні папери/корпоративні права", 0,54 млн грн - від безпосереднього продажу майна банків і 0,11 млн грн - від продажу інших активів (картин, монет), уточнює ФГВФО.

Надходження до Фонду гарантування від регулярного збору за січень становили 845,31 млн грн.

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 лютого становить 15,236 млрд грн.

Станом на 1 лютого в реєстрі учасників Фонду гарантування налічується 83 банки-учасника.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернув у власність "Родовід банку" земельну ділянку площею понад 113,5 га в Оболонському районі Києва.

Економічна правда