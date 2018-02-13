Гривня на міжбанку зміцнилася до долара на 10 копійок

13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69-26,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,69-26,73 гривні;

Євро - 32,99-33,04 гривні;

Російський рубль - 0,4610-0,4620 гривні.

Нагадаємо, 13 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:20 встановилися на рівні 26,70-26,74 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.

Економічна правда