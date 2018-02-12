МЕРТ оприлюднило свій відсоток тіньової економіки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує зниження рівня тіньової економіки на 3 п.п. до 33% за підсумками січня-вересня 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Про це сказано в повідомленні МЕРТ.

За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, у січні-вересні 2017 року рівень тіньової економіки становив 33% від офіційного ВВП, що на 3 п.п. менше показника 9 місяців 2016 року.

"Детінізація економіки за підсумками 9 місяців 2017 року стала відображення продовження процесів посткризової стабілізації економіки, для яких характерна підтримка помірних темпів зростання виробництва у відповідь на розширення як внутрішнього, так і зовнішнього попиту, збереження в цілому курсової стабільності й помірних темпів інфляції, а також поліпшенням очікувань бізнесу й населення", - йдеться у повідомленні.

Показник рівня тіньової економіки, розрахований за методом збитковості підприємств, за підсумками 9 місяців 2017 року становив 22% від обсягу офіційного ВВП, що на 3 п.п. менше, ніж у відповідному періоді 2016 року.

Найбільший рівень тіньової економіки традиційно показав метод "витрати населення - роздрібний товарообіг" - 48% від обсягу офіційного ВВП.

У 2015 році МЕРТ оцінювало частку тіньової економіки у 40% ВВП.

Нагадаємо, згідно з розрахунками експертів МВФ, середній розмір тіньової економіки України з 1991 року по 2015 рік оцінюється в 44,8% ВВП, а в 2015 році - 42,9%.

Ця робота є першим системним додатком нових статистичних методів оцінки тіньової економіки, що розвивалися в 2010-2017 роках в економічній науці.

Економічна правда