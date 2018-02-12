Інфляція вимагає більш жорсткої монетарної політики – НБУ

Фактична інфляція була дещо вищою за прогнози у зв’язку із швидшими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти та паливо.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається, базова інфляція у січні прискорилась до 9.8% р/р (становила 0.7% у місячному вимірі) та в цілому відповідала прогнозу. Це відбулося внаслідок більш суттєвого зростання цін на послуги, що враховуються у цьому показнику.

Згідно з такими показниками, поточна динаміка споживчої інфляції і її складових свідчить про збереження значного інфляційного тиску.

НБУ очікує, що більш жорстка монетарна політика буде сприяти поступовому зниженню споживчої інфляції і її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року.

Нагадаємо, за даними Держстату інфляція на споживчому ринку в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,5%.

За підсумками 2017 року інфляція в Україні прискорилася до 13,7%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало інфляцію 13,4% на кінець року.

У 2016 році інфляція становила 12,4%.

Економічна правда