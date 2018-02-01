Біткоїн впав нижче 10 тисяч

Вартість криптовалюти біткоїн за останню добу впала на 4% і торгується ниже 10 тисяч доларів за монету.

Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

CoinDesk

Зараз біткоїн торгується на рівні 9,790 доларів за монету.

За останній місяць криптовалюта впала майже вдвічі. Схожа ситуація спостерігається на всьому криптовалютном ринку.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.

Нагадаємо, співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.

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Економічна правда